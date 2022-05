Quiebre total: Destapan el distanciamiento total de Paz Bascuñán y Pin Montané por Nicolás López

Se quebró completamente la buena onda y amistad que pudieron formar en Soltera Otra Vez. Paz Bascuñán y Pin Montané hoy no se siguen ni en Instagram.

Es que la primera se enojó y salió del grupo de WhatsApp de la exitosa teleserie de Canal 13, donde la recordada Flexible era su rival de amores.

Esto debido a que Montané fue una de las mujeres que testificó en contra de Nicolás López, gran amigo y compinche de la hija de Mariana Aylwin.

Una ruptura de un compañerismo que en pantalla se veía inseparable, pero que en la interna dejó a varias damnificadas.

Bascuñán y Montané, nunca más

Así, según detalló el diario La Tercera, Bascuñán, apenas se enteró de que tanto Montané como Lucy Cominetti eran parte del reportaje de Revista Sábado donde se denunciaba a López, dejó el chat que habían formado con todo el elenco de la producción el año 2012.

“En mi vida he intentado que mi discurso privado sea lo más parecido a mi discurso público. Veo en la coherencia un valor. Me golpeó que la Lucy instalara a Miguel (Asensio) como alguien que hacía de tapadera. Ambas sabemos que no se lo merece. No le mando un directo porque la inocencia la perdí y no quisiera que nadie me saque de contexto. No quiero formar grupo con alguien que me ha dañado de esta manera”, fue parte de lo que escribió la protagonista aquel 30 de junio de 2018, mismo día que salió la investigación a la luz y que ella se silenció en ese WhatsApp.

Un hecho que de inmediato quebró al grupo, compuesto también por otras actrices como Lorena Bosch, Tamara Acosta y Loreto Aravena, quien también apoyó a López en el juicio cuya sentencia se conocerá el lunes 16 de mayo.

De hecho, Montané tampoco sigue en redes a ésta última, evidenciando que efectivamente el quiebre fue total entre ella, Aravena y Paz Bascuñán, que ha sido la que más silencio ha mantenido respecto al mediático caso del cineasta.