¿Por qué Salma Hayek lleva ají en polvo en su cartera?

Salma Hayek reforzó sus raíces como madre mexicana en una dinámica que hizo con su hija Valentina Paloma, donde mostró el interior de su cartera.

La productora y también actriz de cine y televisión sorprendió con el orden de su cartera, pero hubo un par de detalles los que llamaron más la atención.

El video de Salma Hayek mostrando el interior de su cartera fue realizado para Vogue. De esa manera, fueron revelados algunos secretos de la actriz, así como de su hija.

Lo primero que reveló Salma Hayek es que la cartera de su hija era realmente. Entre risas explicó que ahora entendía por qué no la conseguía en su clóset.

Los dos bolsos que mostraron son de Yves Saint Laurent, una de las marcas de grupo Kering, propiedad del espeso de la actriz, François-Henri Pinault.

¿Qué lleva Salma Hayek en la cartera?

Este es el video Salma Hayek y su hija para Vogue, disponible en YouTube:

Lo primero que mostró es otra cartera donde guarda varios productos de maquillaje. También, tiene un iPad, algún libreto y un cuaderno para tomar notas.

Además, lleva siempre snacks saludables para merendar, un frasco con aceite de rosas que le dio su maestro de meditación y una caja de pastillas de menta Altoids.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que Salma Hayek lleva palo santo y ají en polvo en su cartera.

La actriz explicó: “Viajo mucho y en muchos lugares no entienden que no se puede comer sin chile. También al alcohol le pongo. Una margarita sin chile no sabe; se lo ponemos a la margarita. Siempre, siempre, siempre, para todo. A la limonada. Se le pone chile a la limonada, ¿por qué no?”.

Por otro lado, sobre el palo santo, dijo que es para alejar las malas vibras. “Si veo que hay malas vibras en un lugar, inmediatamente lo prendo y empiezo a echarlo por todos lados. Huele delicioso. Estoy segura que ayuda con las malas vibras, que limpia los lugares. A veces hasta cuando hay bebés llorando, saco mi palo santo, lo pongo así con el humo y dejan de llorar los bebés. En serio”, aseguró.