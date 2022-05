“Uno no puede ser monedita de oro”: Tonka Tomicic enfrentó las críticas tras su regreso a la TV

Vuelve con todo. Y Tonka Tomicic lo hace en horario estelar este lunes 2 de mayo, de la mano de Starstruck, el nuevo programa de imitadores de Canal 13.

La animadora retorna así a la pantalla, en medio de los días más turbulentos de su carrera, con una investigación a su esposo Parived por un caso de joyas robadas y las críticas a su figura.

Por eso, no ha sido un escenario muy fácil. Y de esta vuelta la también modelo conversó con Las Últimas Noticias.

Y ahí no sólo abordó qué significa retomar el trabajo, sino también cómo se ha tomado este tiempo, donde varios la han cuestionado por su relación.

Tonka Tomicic y su polémico regreso

Así, la conductora comentó de entrada que su retorno “sin duda es una exposición mayor, pero es mi trabajo, me gusta, lo gozo y quiero seguir trabajando”.

Y agregó que “las críticas siempre han estado, son parte de este trabajo. Uno no puede ser monedita de oro en un medio de comunicación. De las críticas profesionales siempre he aprendido, pero uno no puede actuar en base a lo que diga un anónimo en redes sociales”.

Tomicic manifestó que “ahora estoy bien, resuelta, entera, me siento tranquila. Me vino muy bien tener un momento de intimidad al no estar trabajando en televisión para vivir un momento más personal. Cuando hay temas más polémicos o noticias más mediáticas, el estar trabajando hace que haya una tensión y presión mayores”.

E indicó que el tiempo fuera, en medio de la controversia con su esposo, “me parece que eso fue bueno, porque fue algo que me tocó experimentar en casa. Ahora tengo la oportunidad de volver a trabajar cuando me siento bien, segura”.

De esta forma, Tonka Tomicic confesó que está más que lista para su gran estreno. Y aseguró que nunca estuvo en sus planes dejar Canal 13. “Son rumores, estoy acostumbrada y tampoco uno puede estar desmintiendo cada cosa que se dice. Yo vengo a hacer mi pega con pasión”, cerró.