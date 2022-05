Este primer lunes de mayo, como manda la tradición en el mundo de la moda, en Nueva York se lleva a cabo la Met Gala en el Museo de Arte Metropolitano, y como gran instancia de la moda, las grande estrellas no pueden faltar y Bad Bunny, el artista urbano del momento no podía estar ausente.

El “Conejo Malo“, se lució con un vestido de la marca de lujo británica Burberry, bajo la firma de Riccardo Tisci, el cual combina traje con corbata en la parte superior, con amplias hombreras, todo terminado con una falda.

Bad Bunny “coronó” su primer ida al MET Gala, con detalles dorados en su pelo y unos lentes haciendo juego.

El evento es emitido por el canal de televisión por suscripción E! desde el Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York.

Por otro lado, el sitio oficial de Vogue.com tiene su propia transmisión en vivo, presentada por LaLa Anthony y el periodista de moda Hamish Bowles, además de Vannesa Hudgens.

.@GQMagazine’s Will Welch is at the #MetGala with @sanbenito who is wearing a @Burberry skirt. “I much prefer it to pants!” says Bad Bunny. pic.twitter.com/DbboV5bOj1

— Vogue Magazine (@voguemagazine) May 2, 2022