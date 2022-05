¡Con dos looks en uno! Blake Lively se roba las miradas con impactante vestido doble en la Met Gala 2022

¡Llegó el primer lunes de mayo! Y la comunidad de la moda se viste en grande para ser parte de la noche más especial del rubro, la Met Gala 2022 y como era de esperarse una de las favoritas de la noche no decepcionó, estamos hablando de la actriz Blake Lively.

Haciendo honor a la exposición que estrena el Instituto de Vestuario del Museo del Met, titulada “In America: An Anthology of Fashion” (“En América: una antología de la moda”), la reconocida artista estadounidense, se lució con un vestido doble firmado por la marca de lujo Versace, el cual está inspirado en edificios y construcciones icónicas de Nueva York, como la Estatua de la Libertad o el edificio Empire State.

Pero los detalles del vestido no dejaron a ninguno de los presentes indiferentes, ni menos a los cibernautas fanáticos de la moda, ya que si bien Blake Lively arribó a la alfombra roja de la Met Gala con un look de color cobre, muy parecido a los motivos art déco del edifico Empire State, a mitad de su recorrido, dicho traje sufrió una transformación.

Mientras la actriz posaba para los reporteros gráficos, un grupo de hombres todos vestidos de esmoquin, muy acorde a la ocasión, se aproximaron a quien interpretaba a Serena Van der Woodsen y comenzaron a revelar un nuevo look, esta vez más cercano al color celeste.

¿Por dónde y a qué hora se puede ver el evento?

El evento es emitido por el canal de televisión por suscripción E! desde el Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York.

Por otro lado, el sitio oficial de Vogue.com tiene su propia transmisión en vivo, presentada por LaLa Anthony y el periodista de moda Hamish Bowles, además de Vannesa Hudgens.