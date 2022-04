Tutú Vidaurre y su desahogo post veredicto de Nicolás López: “Me cuestioné muchas veces por cagarme la vida”

Fue una de las víctimas y denunciantes de Nicolás López. Por eso, para Tutú Vidaurre la jornada del martes fue especial.

Es que la actriz esperó, como muchos, el veredicto contra el cineasta, quien finalmente fue acusado de dos abusos sexuales por los que tendrá que cumplir una condena que se dictará el próximo 16 de mayo.

Una situación que ayudó a tranquilizar a víctimas como Daniela Ginestar, periodista que también fue parte del proceso y que también se desahogó en sus redes, y a la modelo, que usó su Instagram para descargarse.

“Hoy luego de siete años, me iré a la cama en paz…”, fue lo primero que expresó Tutú apenas se conoció el resultado del largo juicio contra el director de Qué pena tu vida.

Tutú Vidaurre y su paz

La joven escribió que “han pasado aproximadamente 4 años desde que hablé públicamente. Decir que fue difícil es poco. Luego de contar mi historia, automáticamente me sacaron de trabajos tanto de actriz como influencer, difamaron mi nombre en el gremio, se difundieron carpetas de ‘pruebas’ en mi contra que se compartieron entre las agencias, actores, etc sin siquiera preguntarme si era cierto o cual era mi versión”.

Y agregó que “sólo se compartían estas carpetas como si fueran memes. Se hicieron reportajes que faltaban a la verdad en horario prime con conversaciones mías (y del resto de las víctimas) descontextualizadas, sacadas de orden y lógica, mientras nosotras no podíamos hablar, opinar, ni defendernos”.

Vidaurre manifestó que “incluso mi manager recibió llamadas para que dejara de representarme… Como decía, fueron años duros. Me cuestioné muchas veces a mí misma por cagarme la vida. Todos los días quise rendirme, pero la verdad era más fuerte que mis infinitas ganas de salir corriendo”.

Tras esto, la actriz entregó un mensaje esperanzador: “Hoy puedo decir que todo valió la pena, me dieron el espacio para hablar y me escucharon. Tuve mucho miedo de que no me creyeran, de volver a sepultar mi carrera y mi vida otra vez. Pero hoy me toca a mi dormir tranquila”.

Y finalmente, sólo dio las gracias: “Quiero agradecer desde el fondo de mi alma a cada una de las personas que estuvieron conmigo durante estos años, por escucharme y apapacharme, también a quienes me dieron una mano en medio del caos (…) a las víctimas, siento mucho por lo que han tenido que pasar, si les creo y las considero muy fuertes por haberse atrevido a hablar”.

Incluso, Tutú Vidaurre llamó a las víctimas a defenderse como ella lo hizo en el caso de Nicolás López. “Quiero decirte que no estás sol@, que hablar te puede ayudar, que no es fácil, pero es bonito poder defenderte cuando te pisotearon y que existen fundaciones que pueden ayudarte de manera gratuita con apoyo psicológico y abogados”, cerró.