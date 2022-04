Arenito regresó a la TV con performance en El Retador: jurado destrozó su propuesta

No aparecía en televisión hace años. Y ahora, Arenito decidió sumarse nada menos que a los concursantes del nuevo programa de Mega, El Retador.

El ex Yingo apareció en el estelar para competir frente a la campeona de baile Zagala Salazar, tratando de destronarla.

Así, acompañado de un cuerpo de baile, el rubio mostró una coreografía al ritmo de Physical, hit de la cantante Dua Lipa.

Sin embargo, al terminar su presentación vino lo peor, ya que al jurado no sólo no lo convenció su propuesta, sino que además tuvo duras críticas hacia su desempeño.

Arenito, mal evaluado

Alexander Núñez, nombre real del joven, enfrentó al trío de jueces, compuesto por Álvaro Rudolphy, Myriam Hernández y Marcelo Polino.

Y éste último fue el que peor lo calificó, ya que le dijo de entrada que “te fuiste como desinflando, me parece que el error, si se le puede llamar así, es que tenías un cuerpo de baile que bailaba mejor que tú. Entonces se notaba tu falencia frente al resto”.

Luego, el argentino agregó que “rescato tu simpatía, pero como este no es el show de la simpatía… no te alcanzó”.

Tras esto Arenito quedó eliminado. Y en el backstage señaló que “ocho o nueve años que no bailaba, pero me encantan las cámaras” y que el jurado “son todos simpáticos, menos él, sus críticas me cargaron”, refiriéndose a Polino y sellando así su fugaz retorno a la TV.