Camilo Huerta y su romance con Marité Matus: “Nos da un poquito de vergüenza que se hable tanta cosa”

Está de lo más feliz. Camilo Huerta no oculta su felicidad cuando es consultado por su romance con Marité Matus.

Es que el ex Discípulo del Chef lleva varios meses con la ex de Arturo Vidal, con quien han consolidado su pololeo.

Por eso, el también personal trainer conversó con ADN sobre su relación con la rubia, en el evento que presentó la alianza entre Paramount y CHV.

Allí, Camilo se vio de lo más contento y expresó de entrada que “estoy muy bien, estamos pasando por un muy lindo momento. me ha tocado todo bueno”.

Camilo Huerta y el amor con Marité

Respecto a un posible enlace, del que ya se ha hablado en algunos paneles faranduleros, Huerta fue claro.

Y señaló que “yo tengo un compromiso con ella, con todas sus cosas, ella también como madre de familia, la acompaño, nos bancamos los dos mucho. Ya nosotros estamos en una relación en que un anillo o no anillo da lo mismo”.

Incluso, sorprendió al decir que “acá hay un anillo, lo que pasa es que hay que ver de repente, hay cosas que no se muestran”.

En cuanto al asedio sobre su relación, el moreno comentó que “a mí me impresiona que hacemos algo y se muestra mucho… recibimos todo el rato buena onda, a ella la quieren mucho. Disfrutamos, la pasamos bien. A veces nos da un poquito de vergüenza que se hable tanta cosa, pero es donde me metí”.

Además, el ex Yingo reveló que a Marité no le gustan mucho las cámaras. “A ella no le gustan mucho estas cosas, es mi trabajo… ella en una alfombra así, me pondría una carita que mejor evitar. Para qué la exposición”, mencionó.