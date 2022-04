“Lo heredé de ella”: Máximo Bolocco se refirió a particular gusto que comparte con su madre

Durante las últimas semanas, Máximo Bolocco ha estado en palestra debido a la repartición herencia de su padre, el expresidente de Argentina, Carlos Saúl Menem.

Bajo este contexto y durante su paso por el festival de electrónica Creamfields, el hijo de Cecilia Bolocco confesó porqué se siente más representado por el apellido de su madre.

“A mí no me importa cómo pongan mi nombre”, comenzó diciendo en conversación con LUN.

Tras la interrogante sobre la posibilidad de invertir sus apellidos, luego de la promulgación de la Ley 21.334 que entrega la posibilidad de utilizar el apellido materno primero, el joven explicó que “no, qué lata, porque no es algo que me importe o afecte mucho”.

“Yo no me he cambiado el orden de los apellidos, pero me siento más representado por el apellido de mi mamá. Lo he dicho varias veces, pero yo no me voy a borrar el apellido Menem. Nunca viví con mi papá, así que me siento más cómodo con el de ella”, agregó.

Para finalizar, el hijo de la ex Miss Universo reveló el vínculo que tiene con su mamá.”Ella es demasiado buena onda, me deja salir” añadió dando pie a información más privada de su relación.

“Ella era bien carretera cuando chica”

“Ahora me dijo que lo pasara muy bien y también siempre me dice ‘avísame cuando llegues, sea la hora que sea” explicó el joven haciendo hincapié en el mensaje de su madre tras arribar al festiva. de electrónica en Espacio Riesco.

“Igual me ha llegado por muchas partes que ella era bien carretera cuando chica, así que me la estoy embarrando porque ha dicho que soy muy carretero, jajaja. Así que creo que lo heredé de ella” sentenció Máximo Bolocco entre risas antes de dirigirse a unos de los escenarios de Creamfields.