Sigrid Alegría habló por primera vez de su adicción a la cocaína: “Consumía para no engordar”

Fue una jornada de confesiones. Sigrid Alegría se relajó con Martín Cárcamo en De Tú a Tú y terminó revelando detalles inéditos de su vida.

Uno de ellos fue el gran accidente que protagonizó el año 2007. Y ahí hizo otra confesión desconocida: que todo sucedió por una recaída en su adicción a la cocaína.

Una situación de la que la actriz nunca había hablado y que ahora contó con detalles, dando cuenta de lo complejo que fue lidiar con aquella enfermedad.

“No consumía para carretear, no era social, lo consumía para no engordar”, fue lo primero que confirmó, dejando helado al rubio natural.

Sigrid Alegría y su consumo extremo

La colorina indicó que todo partió “desde que empecé a exigirme ser lo más flaca posible para seguir con la pega. Me mantenía flaca con energía… y me servía, me funcionaba, pero llegó un minuto en que yo necesitaba salir. Esta euforia constante era agotadora, necesitaba encontrarme con la ternura. Ya tenía un hijo que era un poco más grande”.

Y agregó que la droga “me sirvió mucho para enfrentar todas las guerrillas dentro de la fama, de la tele y de la competencia… de la belleza, la competencia con mis compañeras, con las otras actrices, con los hombres, que las actrices éramos todas regaladas, y empezaban a manipularte con tus contratos y que las actrices te escondían la ropa”.

Así, la actriz estuvo en esto durante seis años, donde consumía a diario y se sentía bien. Esto hasta que empezó a engordar y terminó mezclando cocaína con alcohol, como cuando protagonizó el mediático choque.

Incluso, Alegría ahondó en las razones para hablar por primera vez de todo esto en TV. Y expresó que lo hizo “porque me atrevo, porque han cambiado los tiempos, han pasado muchas cosas en Chile que a uno le permiten ser honesta, porque creo que puede ayudar… sé puede salir de las cosas, tienes que tener una buena razón”.

De esta forma, Sigrid Alegría manifestó que, tras su compleja lucha, hoy está rehabilitada. Y hace 15 años ya no consume, ni siquiera una gota de alcohol.