Gala Caldirola fue otra de las influencers que acudió al Lollapalooza Chile 2022, festival que tuvo lugar este fin de semana en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

Los asistentes al Lollapalooza se caracterizan por llevar looks extravagantes y originales. La ex de Mauricio Isla no fue distinta y se acopló a la tradición con un outfit que mostró en su cuenta oficial de Instagram.

Allí, Gala Caldirola suma más de 2 millones y medio de seguidores, a quienes preguntó su opinión sobre el look que llevó al Lollapalooza, en una foto en la que posó con su mejor amigo, Suro Solar:

«Os gustaron los looks?🙊#lollapaloozachile», consultó Gala Caldirola desde el Lollapalooza. Sin embargo, no recibió la apreciación esperada, al menos no de la mayoría.

¿Qué opinó la gente del look de Gala Caldirola en el Lollapalooza Chile?

En primer lugar, hubo comentarios positivos en Instagram para el outfit de la modelo española, aunque no fue lo que más predominó. “«Que lindo esos conjuntos se ven coul🔥👏. «Me encantan 🔥😍». «Me encanta! Donde podemos encontrar esos looks?». «Que lindaaa 😍😍😍». «Los ame se ven estupendos😍❤️🔥». Esos fueron algunos de los comentarios positivos que recibió.

Sin embargo, fueron más las críticas que recibió Gala por parte de sus seguidores: «No, no me gusto 🙁 pero cada uno elige lo que quiere». «Es moda eso? 😢». «En gusto no hay nada escrito». «Mejor busca otro look 🤦🏼‍♀️». «Eh nop. Pero cada quien con sus gustos 🙂». «Tu look bien pero el de el?? He dado vuelta el teléfono para encontrar forma, pero no hay caso, dedito para abajo». «No». «Horrible, esa ropa». «Nop, feo el.look de ambos no me gusto :(«. «Noww para nada. pero uds eligen lo que quieren para vestir 😉». «No, la verdad».

Gala Caldirola es una referente de la moda en la televisión chilena. Por eso, cada look que lleva, siempre genera comentarios.