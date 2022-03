Laura De La Fuente tras encerrona que vivió junto a su padre: “Espero que algún día podamos volver a sentirnos tranquilos”

Hace unos días, Cristián De la Fuente y su hija Laura fueron víctimas de una violenta encerrona en la cual la joven, recibió impactos de bala en sus piernas.

Tras el incidente, Laura De La Fuente ingresó a pabellón para retirar los proyectiles alojados en su muslo y pantorrilla, para luego dar inicio a una larga recuperación.

Durante la mañana de este sábado, la hija del actor y la presentadora de televisión Angélica Castro, habría sido dada de alta, según informó a través de su perfil de Instagram.

“Primero, me gustaría agradecerle a mis papás por estar siempre a mi lado apoyándome en este momento tan doloroso y traumático. A todo el personal médico que me atendió en la clínica, que me subieron el ánimo y que con precisión me ayudaron a salir de esto”, comenzó escribiendo.

Bajo este contexto, la joven aprovechó la instancia para dar las gracias “a todos mis amigos, familia y personas que tal vez no conozca, pero que estuvieron presentes a través de toda la buena energía que mandaron y cadenas de oraciones para que todo saliera bien”.

“Gracias a toda esta buena onda, amor y a el excelente trabajo de los médicos hoy ya me encuentro en reposo en mi casa”, dijo Laura.

Asimismo, la joven explicó que por ahora se enfocará en ella y en su próxima recuperación, “para pronto salir adelante y volver a caminar”.

Para finalizar, Laura De la Fuente entregó una potente reflexión sobre la violencia en Chile.

“Espero que algún día podamos volver a sentirnos tranquilos, seguros, sin miedo y libres en las calles de nuestro país que quiero tanto. Muchas gracias a todos”, sentenció.