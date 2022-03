“Salud por las que logramos salir de una relación tóxica”: La confesión de Kel Calderón a sus seguidoras en este 8M

Kel Calderón decidió sumarse a la conmemoración del 8M en nuestro país. Y, para ello, abrió una caja de preguntas para que sus seguidoras pudieran compartir experiencias.

Fue entonces que una de sus fanáticas planteó un tema, donde la influencer terminó haciendo una llamativa confesión.

La cibernauta escribió “aguante a las que fuimos maltratadas sicológicamente por el ex y hoy podemos respirar felices”.

Ante esto, la hija de Raquel Argandoña no sólo estuvo de acuerdo con la afirmación, sino que además aplaudió la revelación y se sumó a ella.

Kel Calderón y su mensaje de empoderamiento

Así, la licenciada de derecho señaló de entrada “salud por todas las que logramos salir de una relación tóxica”.

Y agregó que “es tan simple a veces decir ‘bueno y porque no lo deja’ y la realidad es que el asunto es tanto TANTO más complejo que eso”.

Luego, Kel expresó que “entran a juzgar tantos factores, traumas, dependencias, inseguridades, miedos, afectos mal entendidos… uff”.

E indicó que “es como si las personas pensaran que las mujeres que no pueden salir de una relación tóxica violenta ‘les gusta sufrir’ y wn… no hay nada más lejano a la realidad, no sé qué sensación puede ser más horrenda que estar con alguien que SABES que te hace mal y SENTIR que no lo puedes dejar“.

De esta forma, Kel Calderón se la jugó compartiendo esta potente experiencia en pleno 8M, aconsejando así a sus fanáticas y enfatizando en que no dejaran pasar cosas como éstas en sus vidas.