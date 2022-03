La cruda reflexión de Mónica Godoy para el 8M: denunció violentos episodios de acoso y miedo

Mónica Godoy decidió sumarse a la conmemoración del 8M con una reflexión respecto al miedo que sienten las mujeres al salir a las calles.

La actriz expresó en su cuenta de Instagram varios episodios donde ella misma se sintió muchas veces violentadas por diferentes hombres.

Y por eso, quiso compartir su confesión, la que fue aplaudida y agradecida por sus seguidoras en la red social de fotos.

Una declaración en la que la protagonista de teleseries como Sucupira comenzó diciendo que “lamentablemente no conozco a ninguna mujer que no se identifique con alguna de estas afirmaciones”.

Mónica Godoy y su potente manifiesto

Mónica señaló que “en lo personal, no poder sentirme segura volviendo sola de noche a mi casa ha sido algo que me ha acompañado desde la adolescencia. Y creo que a la gran mayoría”.

Entonces, relató que muchas veces sintió “miedo de subir a un taxi sola, miedo de quedarse sola en una discotheque, miedo a caminar de noche algunas cuadras, incluso con amigas”.

Y agregó que “recuerdo que cuando volvía del colegio caminando a mi casa, plena luz del día, me aparecieron muchas veces detrás de un árbol o siguiéndome, hombres mostrándome sus genitales, masturbándose o haciendo movimientos obscenos y con miradas libidinosas. ¡Terror! (desde los 12 hasta los 17 años). Para qué hablar de los toqueteos en las micros. ¿Por qué?”.

Luego, Godoy señaló que muchas veces tuvo conversaciones de esto con su mamá. “No una ni dos, mil veces! ‘Siempre atenta, no te quedes sola con hombres, siempre con una amiga’. Y muchos consejos de cómo defenderme si alguien me agredía sexualmente. MIEDOOOOO de abuelas, madres y niñas. ¿Por qué?”.

E indicó que “nos hemos acostumbrado a algo que no es normal! Y que no queremos para nuestras hijas, nietas, ni para ninguna otra adolescente ni otra mujer en el mundo! Cuando eso cambie y muchas otras cosas más, deséennos feliz día de la mujer”.

Finalmente, Mónica Godoy expresó que “nunca más regalaremos la comodidad de nuestro silencio. Nunca más. Por nosotras, por las que se fueron, por las que están y por las que vendrán”.