Jaime Campusano insistió en sus dichos por foto de Izkia Siches: “Es inadecuada para una señora que va a ocupar un cargo”

El profesor Jaime Campusano decidió sacar la voz tras su comentada intervención contra Izkia Siches y el episodio de la compra de ropa en un mall.

Resulta que el hombre hizo una desafortunada crítica en una de las fotografías que compartió la próxima ministra del interior compartiendo los outfit que adquirió en Cascostanera luego de que una tuitera la cuestionara por asistir a aquel centro comercial.

Y en una de las imágenes, donde aparece con un vestido rosado, el comunicador tuiteó “mal busto… perdón, gusto”.

Una declaración que sacó ronchas y en la que el llamado maestro de lenguaje insistió al comunicarse con el programa Me Late, donde lejos de hacer un mea culpa, echó más leña al fuego con nuevos e incendiarios dichos.

Campusano, en llamas

En la entrevista, Daniel Fuenzalida comenzó preguntándole de una por la publicación y lo desafortunada que fue.

Y si bien el denominado profesor expresó que probablemente se había equivocado, afirmando que no tuvo más que la intención de hacer “un juego de palabras”, luego lanzó varias citas más que llamativas.

Por ejemplo, comentó que Izkia “se toma una fotografía un poco indiscreta” o que “una ministra no puede andar jugando con esas cosas. Si tú un mes más te nombran ministro no puedes aparecer probándote calzoncillos en una tienda. Voy al cargo que ella va a asumir”.

También indicó que “ella provoca. ¿Qué quiso hacer Izkia con esa fotografía al subirla, si sabe que hay gente como yo, que soy anticomunista?… El que sube a las redes sociales algo, corre riesgo. Y ese es el riesgo que corre Izkia, que va a ser nuestra ministra y se toma una fotografía un poco indiscreta. Lo que sea, si el cuerpo es de ella”.

Junto a esto, manifestó que “si soy adversario político de Izkia, no voy a pretender que todo el zurderío que la adora se tiren en contra… Yo creo que se dieron cuenta después de que subió la foto la media metida de pata, que esa foto iba a provocar. Esa foto iba a provocar y yo reaccioné“.

Campusano expresó que “alguien me provocó a que yo hiciera ese mal juego de palabras. Y una ministra no puede andar jugando con esas cosas porque es muy delicado”, a lo que Daniel Fuenzalida respondió que la foto no tenía nada de malo.

Entonces, el profesor señaló que “si a ti en un mes más te nombran ministro de comunicaciones en Chile, no podí aparecer probándote calzoncillos en una tienda”, siendo ampliamente cuestionado por el panel de TV+.

Ante esto, Jaime intentó bajar un cambio y mencionó que “yo no soy capaz de ofender a una mujer… no soy machista, ni misógino ni nada. Lo mío es reacción a lo que Izkia hizo como acción”.

Fuenzalida le replicó que “¿qué tiene de malo la foto?”, a lo que Campusano acotó que “no es malo, yo estoy poniendo la palabra inadecuado. Es inadecuada para una señora que va a ocupar un cargo, provocar”.

Finalmente, en el programa despidieron al Jaime Campusano, no sin que antes revelara que le mandó un mensaje privado a Siches pidiéndole disculpas y señalando que “desgraciadamente lo de las redes sociales es sin llorar. Y esta lagrimita que vino por este asunto va a pasar. Yo lamento mucho que se haya dado esto, manipulado por las mismas redes. Me arrepiento de haber parecido vulgar con Izkia, porque jamás lo he sido ni lo seré, no tenemos afinidad política, pero eso no me da el derecho”.