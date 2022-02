“Yo no me voy a ir a esconder”: José Antonio Neme emplazó a Tonka Tomicic por “silencio” ante caso Parived

Analizaron gran parte de la mañana el problema que vive Tonka Tomicic y su pareja Parived. En el Mucho Gusto, José Antonio Neme y Diana Bolocco desmenuzaron la investigación contra el esposo de la conductora.

Ahí, el dúo de animadores no sólo estuvo con dos invitados comentando el reportaje de la Tercera, El Rey de los Rolex, que habla de los últimos antecedentes en las indagatorias por lavado de activos, contrabando de joyas y artículos de lujo del esposo de la modelo.

Y José Antonio, que siempre ha sido bien fan de Tomicic, recordemos que hasta la invitó a un café hace un tiempo y le ha dedicado varias alabanzas públicas, ésta vez fue el más crítico.

Esto porque el periodista se refirió al silencio que ha tenido la figura de Canal 13 desde que se comenzaron a revelar estos hechos, que han coincidido con su salida de pantalla.

Neme y la desaparición de Tonka

Así, el reportero partió diciendo que “si es el escenario es que este señor (Parived) tuvo negocios de este tipo, que son sujeto de investigación, usando la plata de su mujer en grandes cantidades, hablamos de millones, y que ponía como garantía documentos de ella. Hablamos de una mujer controlada, perdón, nadie lo quiere decir en la tele”.

Y agregó que “sé que nos movemos en lo estrictamente legal y hay que ser responsables, pero para quienes trabajamos en televisión y hemos estado expuestos, y hemos estado expuestos permanentemente, hay una construcción de un vínculo con la opinión pública que es distinto al del resto de las personas”.

Neme expresó que “si mañana aparece un cheque mío usado por mi mamá, una pareja, comprando algo y no sé qué, a ustedes que no les quepa duda que voy a abrir la boca. Yo no me voy a ir a esconder a ni un departamento”.

Luego, manifestó que “nadie está preparado para esto, pero si uno ha pasado 20, 25 años diciendo ‘buenos días’ todos los días, entrando a la casa de la gente, pucha, hay una cuota como de nexo que uno tiene con ese ejercicio”.

Entonces, el periodista se refirió directamente a Tomicic y lanzó que “la gente se siente con el derecho de saber, uno tiene un vínculo que no puede cortar así nomás. Tonka tiene una cercanía con la gente, ella construyó eso, entonces el caso expuesto de esta manera tan fría y su silencio, es lo que descoloca a la opinión pública”.

De esta forma, José Antonio Neme fue bastante crítico con Tonka Tomicic y esta nula aparición pública en los días más complejos de su vida, donde su pareja Parived no sólo es cuestionada, sino que mantiene una investigación de la justicia en curso que podría definir el resto de sus días.