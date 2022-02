Monserrat Álvarez sufrió percance que casi funó sus vacaciones: “No puedo negar que me bajonié”

Está hace días de vacaciones. Sin embargo, Monserrat Álvarez pudo recién comenzar a disfrutar de la playa.

Esto porque la conductora de Contigo en la Mañana sufrió un nefasto percance que casi le funó por completo sus días de descanso.

Una situación que la periodista decidió transparentar en sus redes sociales, donde sorprendió a sus seguidores.

“Al fin empezaron las verdaderas vacaciones”, lanzó junto a una fotografía donde se le vio sonriente y usando un llamativo sombrero.

Monserrat Álvarez y su fallido veraneo

La figura de CHV relató que “alcancé a disfrutar UN solo día de playa y sol… hasta que pasó el covid por aquí….😩😩😩Nos tuvo encerrados y a algunos sintiéndose mal”.

Álvarez reveló así que le había tocado lidiar con el virus nada menos que en pleno veraneo y que, por suerte, “ya estamos repuestos y a gozzaar lo que nos queda”.

Eso sí, reconoció que “igual no puedo negar que me bajonié. Uno espera tanto las vacaciones que es bien frustrante cuando no resultan como se imaginó”.

Luego, reflexionó al respecto, manifestando que “yo creo que nos ha pasado a todos en estos años de pandemia: hemos entrenado la capacidad de adaptación y aprendido que las cosas no siempre resultan como lo planificamos. La vida en tiempos de covid”.

De esta forma, Monserrat Álvarez confesó a sus fanáticos lo que le había tocado vivir en estos días, lidiando con el coronavirus justo cuando se disponía a disfrutar de su merecido relajo.