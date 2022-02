Lucho Jara desató ola de memes con “erótica” publicación en sus redes sociales

Lo compartieron en Twitter y desató la locura. Una publicación del Instagram de Lucho Jara generó de todo este martes.

Es que la instantánea, donde se ve al cantante con el torso desnudo y una llamativa descripción, fue posteada por el medio The Clinic.

“Hoy amanecí erótico. Pueden borrarla si quieren, Por mí está bien. O si la quieren de fondo de pantalla, jajajaja. Los amo”, dice el posteo del artista.

El mismo que fue reposteado por el medio con un llamado de “primer aviso #felizmartes”, que congregó una ola de comentarios.

Lucho Jara en llamas

Así, la fotografía de Lucho Jara sacó chispas entre los tuiteros, que de una llenaron de memes la red con sus comentarios.

Esto porque varios se burlaron del artista, hablando de su ego y de lo destapada de la imagen, mientras otros alabaron su personalidad.

Yo después de ver la foto de Lucho Jara pic.twitter.com/axX4zo55Xn — Treintona On The Rocks 🍥 (@treintona_cl) February 8, 2022

Lucho Jara así piensa que se ve en mente pic.twitter.com/24Gl18JzHU — ruben grau (@rubengrau8) February 8, 2022

Cada vez que Lucho Jara es TT pic.twitter.com/pDT5WezVQG — MaríaFernanda (@FdaGzmn) February 8, 2022

Lucho Jara lo hizo de nuevo 😂 pic.twitter.com/DbZdv4QLbN — Ms. M (@ChickenCastillo) February 8, 2022

Porque tuve que ver la foto de Lucho Jara pic.twitter.com/N4FQRW0Iat — 🌬 Katty🍃 (@kava__27) February 8, 2022

Csm vi la foto del Lucho Jara. pic.twitter.com/h46PVkE01L — Tito (@LordTitoGj) February 8, 2022

Necesito olvidar la foto de Lucho Jara y todo sobre él… pic.twitter.com/oqvxeZ4HTW — Bruja Máxima 🌳Concubina feliz(Silvana) (@siempreinlista) February 8, 2022

“A veces me gustaría tener la confianza y amor propio de Lucho Jara”, indicó un cibernauta, mientras otro manifestó que “le he visto a varios la foto de Lucho Jara . Si no les gusta, ¿por qué la comparten? A mí no me agrada , pero valoro su perso y su autoestima . Así que bien por él”.

Le he visto a varios la foto de Lucho Jara . Si no les gusta , por que la comparten ? A mi no me agrada , pero valoro su perso y su autoestima . Así que bien por el . — María de los Ángeles 💜 (@mdelosa_22) February 8, 2022

Lucha Jara ama con todo corazón a Lucho Jara — Ronald (@ronaldyavar) February 8, 2022

A veces me gustaría tener la confianza y amor propio de Lucho Jara… https://t.co/5kMweHMx0a — Universidad de los Weones (@UWeones) February 8, 2022

De esta forma, Lucho Jara se convirtió en uno de los temas más comentados de la jornada. Todo gracias a su destapado registro.