Evaluna Montaner reveló un trauma de la infancia que no quiere que Índigo repita

La cantante venezolana Evaluna Montaner atraviesa la recta final del embarazo de Índigo, su primer hijo con Camilo, razón por la que no duda en revelar los detalles de cómo piensa criarlo.

Así, tanto los fanáticos de ella y del cantante colombiano, como los de toda la familia Montaner, siguen paso a paso del proceso. Además, Índigo nacerá pronto y eso tiene a los seguidores más que expectantes.

Por todo esto, Evaluna Montaner hace uso de sus perfiles oficiales en redes sociales, así como del podcast que tiene con Amazon, espacio donde habla de todo. El tema de la crianza de Índigo está más que vigente.

De hecho, en el más reciente episodio de ese podcast -llamado En la Sala– Evaluna Montaner recordó un trauma de la infancia y contó que por nada del mundo permitirá que Índigo pase por lo mismo.

El trauma de Evaluna Montaner que Índigo no debe repetir

En su podcast, Evaluna Montaner reveló una tradición de la familia Montaner que finalizó con ella, ya que representa un verdadero trauma en su vida.

Se trata de “la mordida“. Esta celebración consiste en enterrar la cara o la cabeza de una persona en una torta, luego de cantar cumpleaños y soplar las velas.

“Lo odio, no me gusta. Me asusta, es traumático, me hace sentir claustrofóbica. Como que me deja pensando ‘tú que eres mi hermano me hiciste esto’. Es como que no puedo respirar”, confesó Evaluna Montaner.

Además, contó que jamás permitirá que Índigo pase por esa experiencia en alguno de sus cumpleaños. Cabe acotar que esta tradición no pertenece solamente a la familia Montaner. Hay infinidad de videos virales que muestran esta escena, incluso con niños muy pequeños.

Evaluna parece estar más que lista para estrenarse como la mamá de un bebé que está por nacer y que promete convertirse en el más querido de la industria musical latina.