Patricia Maldonado arremetió contra La Red por despido de Checho Hirane: “Más perdido que yo en una fiesta de Boric”

La salida de Checho Hirane de La Red generó de todo. Incluso, que Patricia Maldonado le dedicara varios minutos en Las Indomables.

Es que la comunicadora sacó la voz luego de que al humorista le cortaran su programa Café Cargado de la señal, tras unos polémicos dichos sobre Gabriel Boric.

El cómico llamó a los empresarios a boicotear el mandato del Presidente electo. “No tienen que cooperar con nada, tienen que poner todo tipo de trabas para que le vaya mal”, indicó desde su tribuna radial.

Estas declaraciones provocaron que la estación de Quilín tomara la decisión de terminar abruptamente el espacio de los domingos que el cómico conducía, señalando que sus dichos provocaban “desconfianza”.

Maldonado analizó lo de Hirane

Así, la expanelista de Mucho Gusto comentó la polémica en su programa de Youtube junto a Catalina Pulido.

“Fue despedido Checho Hirane de La Red por unos dichos que habría tenido, un llamado a los empresarios a que no apoyaran el Gobierno de Boric, lo cual me parecería fuera de tiesto. No sé lo que dijo, por lo que no opinaré al respecto”, partió diciendo.

Y agregó que “en ese canal estaba más perdido que poroto en paila marina. Estaba más perdido que yo en una fiesta de Boric, entonces no tenía nada que hacer ahí. No tenía ni una hueá que hacer en ese canal, porque en algún momento le iba a caer la teja”.

La figura mediática criticó así a la estación, pero también al humorista. “Desconozco lo que dijo, pero por la información que llegó aquí, creo que no corresponde, porque lo único que queremos en la vida es que los empresarios no se choreen y no se vayan, o sino terminaríamos en pelota sin tener que comer”, manifestó.

De esta forma, Maldonado se integró a la controversia de la semana, sumándose a los descargos que el propio Checho Hirane hizo a través de sus redes sociales y donde fue apoyado hasta por el excandidato José Antonio Kast.