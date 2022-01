Doctor Ugarte hizo dura advertencia por casos de Ómicron: aseguró que se vendrán como un “tsunami”

No fue una entrevista alentadora. Las palabras del Doctor Ugarte en Mentiras Verdaderas fueron crudas y duras respecto al alza de contagios de Covid-19 por la variante Ómicron.

Es que el médico le dijo de entrada a Eduardo Fuentes que sus sensaciones no eran para nada positivas sobre lo que se venía.

Sobre todo luego de que el Minsal entregara este viernes una cifra de más de ocho mil contagiados, que da cuenta de cómo el virus se ha multiplicado en cosa de días.

“En febrero las cifras van a ser aún más altas que eso”, lanzó sin filtro, asegurando que las proyecciones de 15 mil contagiados diarios serían apenas “un punto de partida”.

Doctor Ugarte y el tsunami que se viene

Así, el mediático facultativo indicó que “en estos momentos lo que vamos a tener es una ola tan grande de contagios que es muy difícil de imaginar”.

Incluso, manifestó que “se describe como un tsunami más que como una ola. Es mucho más de lo que vivimos el 2020 y el 2021”.

Ugarte señaló que iba a ser tan brutal que “si no tienes familiares o amigos contagiados, no tienes familia ni amigos”.

El doctor expresó que si bien “no van a ser casos tan graves, tan severos como los que vimos inicialmente”, los no inoculados se llevarán la peor parte. “Cuando se ha separado la gente no vacunada de los que tienen la vacunación se ve que el riesgo de los no vacunados es muchísimo mayor”, afirmó.

De esta forma, el Doctor Ugarte llamó a seguir respetando las medidas sanitarias frente al que calificó como “el virus mas contagioso de la historia de la humanidad”.