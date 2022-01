Así es “La vecina de arriba”, una obra de teatro sobre los adultos mayores

En el Ciudadano ADN conversamos sobre la obra de teatro “La vecina de arriba”, que será estrenada en el Teatro Nescafé de las artes este jueves 20 de enero, junto a los actores protagonistas Sergio Hernández y Sandra Solimano.

Sergio Hernández describió a su personaje interpretado en “La vecina de arriba”. “Yo hago de un viejo de mierda en verdad. Encerrado en su mundo, no quiere tener contacto con nadie, desconfiado de todo. Un viejo mañoso”, comenzó diciendo.

Por otra parte, Sandra Solimano explicó el origen de la obra teatral. “Esta comedia fue escrita por un autor francés que se llama Pierre Chesnot. Tiene varios ingredientes. Es una comedia inteligente y toca un tema muy actual: la soledad de la tercera edad”, comentó.

“La historia parte cuando esta mujer, Sofía del Pino, está celebrando su cumpleaños y está sola, cantándose con una torta. Decide suicidarse y cuando está en eso, golpean la puerta desesperadamente: es el vecino de abajo, que dice que por favor, cierre la llave del agua, porque se le está inundando el departamento”, describió la actriz nacional.

Una obra que resignifica la tercera edad

“Esta obra fue escrita por el francés y estaba en Argentina. A mí me tocó nacionalizarla. La hicimos hace un poco más de diez años y me tocó escribirla a la chilena. Nunca me imaginé que la obra iba a ser tan contigente hoy”, comentó Sergio Hernández.

A lo anterior, el actor reflexionó respecto a los posibles motivos de la sintonía que tiene este trabajo tan añoso, en el Chile actual.

“Esta pandemia trajo muchas cosas. Mucho encuentro con uno mismo y mucho ponerse a ver la vida desde un espacio menos metido con los demás, por la exigencia de este encierro. Salen a flote una serie de maneras de vivir en que uno ha elegido el encierro”, planteó el artista sobre la obra y el personaje que interpreta.

En línea con lo anterior, Hernández destacó que una de las cosas más importantes que plantea “La vecina de arriba”, es recordarle al espectador que la gente mayor también puede sentir pasión, así como tener una vida sexual.

“La pasión está sujeta a determinada edad. Parece ser que solo los jóvenes son los que tienen vida sexual. Los que sienten, los que les pasan cosas. Nosotros que ya somos grandecitos, seguimos vivos”, comentó.