“No sé cómo me contagie”: Eugenia Lemos confirmó que dio positivo a covid-19

Durante las últimas horas, la modelo Eugenia Lemos reveló a través de sus redes sociales, que pese a los esfuerzos por evitar contraer la enfermedad, finalmente, sus pruebas salieron positivas por covid-19.

La actriz presentó síntomas el día de este 7 de enero y, luego de hacerse la PCR, confirmó estar contagiada de coronavirus.

A través de su cuenta de Instagram, Lemos explicó que “los que me conocen saben cuánto me cuido, he estado en cumpleaños, eventos que he tenido que asistir con mascarillas, las pocas reuniones que voy con exceso alcohol gel, pero este virus está en todas partes… No sé como me contagié”.

Por estos días, la influencer se encuentra realizando cuarentena junto a su pareja, el modelo Matías Kosznik, quien no resultó contagiado.

El estado de salud de Eugenia Lemos

La exchica reality publicó un video en el que reveló con más detalle cómo se encuentra junto a su pareja.

“Para todos los que están preguntando me siento bien, estamos aislados. Mati salió negativo, estamos con distancia pero bueno yo lo estoy pasando leve y Mati por ahora sigue invicto, esperemos siga así” sentenció.

Cabe destacar, que en su momento, Lemos confesó la felicidad que vive junto a su pareja Matías Kosznik, con quien lleva 16 años de relación, siendo en su momento enfática en que no necesita un anillo o un título porque están muy bien consolidados y viven plenamente.