Karen Doggenweiler aclaró supuesta polémica por no animar Talento Rojo: “Es súper injusto”

La polémica fue la siguiente: Karen Doggenweiler habría estado muy molesta con TVN por no elegirla para conducir Talento Rojo.

Así al menos lo aseguraron el miércoles en el Me Late, donde Daniel Fuenzalida se refirió largamente al supuesto enojo de la animadora contra la señal por haber optado para este puesto por María Luisa Godoy.

“Creo que Karen dijo ‘oye, siguen pasando programas por el lado mío, a mí me tienen ahí el fin de semana y qué pasa que no me llaman del matinal’. Ahora podría haber hecho una excelente dupla con el Rafa (Araneda), haber hecho Rojo, un estelar que es lo que tanto espera Karen y se lo asignan a María Luisa y Karen nuevamente queda mirando”, lanzó.

Una situación que a la rubia no le gustó. Y por eso hizo de inmediato un aclaración a través de sus redes sociales, donde manifestó que “lo desmiento tajantemente. ‘Afirman’ ¿quiénes? ¿fuentes cercanas? La información que publican es completamente falsa y carece de todo rigor periodístico”.

El hecho generó que Daniel Fuenzalida, conductor del espacio de TV+ saliera a pedirle disculpas públicas, indicando que “me lo hace ver, me pidió que lo hiciera y lo rectifico al aire. Por supuesto, pensé que esto podía ser un poquito más de juego, de rumores que nos llegan y no era tan cierto el rumor. Hago la aclaración, ella lo hace en redes sociales y yo lo hago al aire”.

Karen Doggenweiler y las fake news

Por esto, en el lanzamiento de la parrilla de TVN, realizado la tarde del jueves, Karen abordó con ADN.cl lo sucedido con Me Late y esta supuesta “pataleta”.

“Esta es como la fake news. Es increíble. Yo creo que el rigor periodístico tiene que existir. Agradezco que hayan desmentido, la explicación fue que era un juego, hay que jugar más, pero no lo es. Es una mentira”, comentó de entrada.

Y agregó que “la explicación que daban en el programa era que yo era tan talentosa, pero de pasada me atribuían algo que no era verdad. Está bien que digan lo que quieran, pero lo otro era un invento, ellos deducían que yo podía estar así, y tú ves que estoy feliz. Es súper injusto, para mí, porque era mentira”.

La figura de Zona de Encuentro indicó que ella está dichosa en TVN, donde incluso el 2022 liderará un nuevo matinal junto a Mauricio Pinilla, y estará a cargo de un nuevo festival de verano.

“Yo estoy feliz, estamos trabajando… entonces, esas fantasías. Me da lata dedicar una entrevista a esto… inventar y que después la gente desmienta, es malo”, cerró Karen Doggenweiler dejando completamente atrás está controversia.