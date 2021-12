Marlen Olivari confesó que ha recibido ofensas sobre su aspecto físico en redes sociales

Este jueves se emitió un nuevo duelo de eliminación en El Discípulo del Chef, momento en el que Marlen Olivari confesó que recibe constantes críticas por su peso en redes sociales.

Todo comenzó mientras cocinaba ceviche junto a Rodrigo Villegas, momento en el cual la actriz indicó “ese (marisco) no me gusta, mira. Es muy gordo”.

“¿Por qué? Tienes gordofobia, ya te caché”, respondió el comediante a modo de broma.

Tras lo dicho por el humorista, Marlen se apresuró en decir que “mentira, yo también soy una gordita. No has visto que en las redes sociales me dicen guatona tal por cual”.

“¿En serio? Pero le haces caso a las redes sociales, no tienen idea”, le contestó Villegas.

Bajo este contexto, la también estudiante de derecho explicó que no le interesan las críticas sobre su cuerpo. “No, te lo digo. A mí no me importa”, indicó.

“Tú eres guapa, guapísima. Eres Marlen Olivari. ¡Para, qué onda!”, replicó Rodrigo, entregándole un cumplido a su compañera de equipo en El Discípulo del Chef.