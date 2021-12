¿Se desubicó? Vasco Moulian advirtió a Rafael Araneda por fotos “subidas de tono” su hija

Estaban hablando de las publicaciones en redes sociales de los famosos. Y ahí, Vasco Moulian no encontró nada mejor que hacerle una advertencia a Rafael Araneda por las fotos de su hija.

Es que el actor reparó en las instantáneas que sube Florencia, la joven de 18 años y segunda retoña del animador con Marcela Vacarezza.

Y no encontró nada mejor que empezar a desmenuzarlas en el espacio Zona de Estrellas, contando su caso, ya que también tiene una hija.

“Compadre, tengo una hija de 21 años y se saca fotos en pelota… No me gusta, Manu (González). Respétenme. Yo soy amigo de Rafa Araneda y de Marcela Vacarezza. Y si estuviese con ellos les diría ‘cuídenla porque está con fotos demasiado subidas de tono'”, expresó.

Vasco Moulian y su “consejo”

Así, Mario Velasco, animador del programa de Zona Latina, también opinó y culpó a los “me gusta” por este tipo de registros.

“Si soy la Florencia y subo una fotografía tomando té con mi papá y tengo cinco likes, y subo una foto en traje de baño y tengo cinco mil likes, ¿qué me está diciendo la red social? Que lo apetecido son las fotos más jugadas y mostrando un poco de piel. ¿Es finalmente lo que te va requiriendo la red social?”, indicó.

Ante esto, Moulian expresó que “los niños se tientan y no se dan cuenta, y esto se lo digo con mucho respeto a mi querido amigo Rafa Araneda, y mi querida amiga Marcela, que yo he discutido con mi hija mucho… A mí me pasa que muestran mucho y no saben quién las está siguiendo. Si supiera que mi hija tiene su Instagram controlado, que no lo tiene controlado porque no es privado ni nada, me da no sé qué”.

Y añadió que “voy a llamar al Rafa y le voy a decir que es un poquito mucho, como amigo. Hay una foto que se ve que es un poquito abierta y que no me gusta a mí. Como amigo le voy a decir ‘Rafita, cuide a su hija, ojo, atención, estamos en el planeta Tierra y hay hue** degenerados'”.

De esta forma, Vasco Moulian se explayó largamente sobre la hija de Rafael Araneda. ¿Qué le parecerá esto al conductor?