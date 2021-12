¡Malas noticias para los fans! Britney Spears no querría hacer más giras mundiales

Luego de más de una década bajo la tutela de su padre, James Parnell Spears, la cantante Britney Spears logró recuperar el control de su vida. Desde entonces, la princesa del pop ha hablado de su vida, todo lo que sufrió y reveló cómo se siente respecto a la música.

En este sentido, en una reciente declaración, la artista dio una mala noticia para sus fanáticos: no cree que quiera volver a hacer giras mundiales. En una publicación de la revista Rolling Stone, Britney Spears aseguró que odiaba salir a tocar después que saltó a la fama. Su último tour fue en 2018.

Al respecto, Britney Spears comentó en la reciente entrevista: “Sé que ya no estoy tocando en grandes escenarios con mi banda ruidosa, pero tengo que ser honesta: la vida en la ruta es difícil”. Asimismo, la cantante agregó que odiaba hacer giras:

“Mis primeros tres años de gira fueron geniales, pero seré completamente honesta, después de esas tres giras y el ritmo al que iba… ¡No creo que quiera volver a hacerlo nunca más!, ¡Lo odiaba!”.

Sobre la tutela de su padre

En la entrevista, Britney Spears también reveló que vivió 13 años muy difíciles. “Trabajé mucho a lo largo de los años y no podía tener efectivo”, reveló. Además, condenó al gobierno del estado de California por permitir a su padre que “la hiciera trabajar tan duro y no ver un centavo”.

La entrevista a la que fue obligada Britney Spears

Sin la tutela de James Parnell Spears, la princesa del pop aclaró que nunca quiso reunirse con Diane Sawyer en el año 2003. En este sentido, dijo que su padre le tendió una emboscada, dijo que nunca quiso salir por la presión mediática que estaba viviendo tras su separación de Justin Timberlake.

En su cuenta de Instagram, Britney Spears recordó: “Algo de lo que nunca hablé cuando pasé por una ruptura muy importante años atrás es que después no podía hablar. No hablé con nadie durante mucho tiempo. Estaba en estado de shock. Así que fue bastante triste que mi padre y otros tres hombres se presentaran en mi puerta cuando no podía ni decir palabra… y dos días más tarde tenía a Diane Sawyer en mi salón”.

