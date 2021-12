José Antonio Neme defendió a dueño de El Toro: “Dejen de determinar a la gente, váyanse a la cresta”

José Antonio Neme nunca se guarda sus opiniones. Y ahora tampoco lo hizo respecto a la polémica que involucra al dueño del restaurante El Toro.

Resulta que Chris Portugal, hombre tras el local, apoyó públicamente junto a su novio la candidatura de José Antonio Kast.

Y eso detonó miles de críticas, que culminaron en una disputa con el escritor Pablo Simonetti, cuestionamientos desde el mundo LGTBIQ+ y un video donde el empresario gastronómico hizo sus descargos.

Por eso, en el Mucho Gusto abordaron el tema con todo. Y su animador se cuadró con Portugal en un largo discurso mañanero.

Neme y el apoyo a El Toro

Así, el periodista indicó de entrada que “si hay alguien del otro lado de la pantalla que considere que la posición política del dueño de El Toro, significa algo gravitante para decidir dónde uno va a comer, bueno entonces no vaya a El Toro“.

Y agregó que “no le veo la gravedad… lo que a mí me pasa y me duele, y te lo digo como homosexual, conociendo a Chris Portugal y El Toro, y no tengo ninguna cercanía con ninguna de las dos candidaturas en especial (…) que mi sexualidad determine mi opción política, que mi sexualidad determine la manera como me visto… por qué”.

Neme manifestó que “cuando tu sexualidad comienza a determinarlo todo, quiere decir que efectivamente no hemos alcanzado todavía un nivel de desarrollo e integración suficiente porque uno asume, o sea, se asume en gran parte de la población, que los homosexuales deberíamos votar de cierta manera o que deberíamos abrazar cierto discurso. No sé, no tengo idea, qué sé yo. Cada uno se acostará con quien quiera y votará por quien quiera”.

La figura de Mega expresó que “si alguien considera que la votación de Christian es contradictoria, porque ese es el argumento de cómo vas a votar por una persona que está en contra del matrimonio igualitario, bueno, quizá para él no es tan importante el matrimonio igualitario, y dentro de su espacio individual tendrá derecho a priorizar su condición de microempresario”.

Finalmente, José Antonio Neme señaló molesto “dejen de determinar a la gente, váyanse a la cresta”, dejando más que clara su posición en la controvertida funa al dueño de El Toro.