Evaluna Montaner mostró su pancita de embarazada desde la playa

A través de sus redes sociales, Evaluna Montaner sorprendió a todos sus seguidores al publicar una fotografía junto a su marido, Camilo, y exhibir su pancita de embarazada. La hija de Ricardo Montaner posó desde la playa y mostró cuánto ha crecido su panza en pleno embarazo.

En este sentido, Evaluna Montaner sorprendió a seguidores de Instagram, su cuenta oficial donde acumula más de 18 millones y medio de seguidores. Con esta fotografía desde la playa, junto a Camilo, la joven evidenció cómo va su embarazo:

“Océano Índigo”, fue lo que escribió Evaluna Montaner en su publicación. De inmediato, la fotografía empezó a generar miles de reacciones. A poco de haberla subido a Instagram, ya tenía más de 3 millones y medio de me gustas. Asimismo, logró más de 12 mil comentarios.

¿Por qué Índigo?

Camilo y Evaluna Montaner publicaron una canción, con videoclip incluido, para revelar que estaban esperando un hijo y su nombre sería Índigo. En una reciente entrevista con la revista People, el cantante colombiano reveló pro qué decidieron ese nombre para su bebé.

Según reveló, los artistas se inspiraron en un viaje que realizaron a la India. Desde allí, se impresionaron mucho con la importancia que le dan al color Índigo, cuya tonalidad parte del azul. Esta variedad de color es de mucha importancia para la cultura de ese país.

Según dijo Camilo, les “encanta el índigo per se, la mística y el espíritu que rodea al índigo. No solo como color, sino el significado del mismo, nos encanta. Además, me encanta cómo suena. El acento en la primera sílaba suena muy bien, me encanta”.

A continuación puedes ver el videoclip oficial de Índigo: