Historia de Lucho Miranda emocionó en la Teletón 2021: comediante sacó lágrimas y risas con rutina

Lucho Miranda es un reconocido tiktoker y comediante. Y, su historia conmovió durante la primera jornada de la Teletón 2021.

Es que el joven de 26 años contó cómo ha sido su vida en los institutos, donde se trató debido a una parálisis cerebral que sufrió cuando era pequeño.

Su historia de esfuerzo emocionó tanto al público en el teatro como al que seguía la transmisión en redes sociales.

Y sacó aplausos sobre todo cuando contó que, tras participar en Got Talent, encontró el amor nada menos que en Tinder.

Lucho Miranda se lució con su rutina

Posteriormente, el humorista apareció sobre el escenario para realizar una rutina que hizo reír a todos con chistes y humor negro sobre su discapacidad.

🔴#Teletón2021 en vivo: https://t.co/0K0fJ32Boc Luis Miranda expresa todo su carisma con una rutina humorísitica en el escenario del Teatro Teletón. Con tu generoso aporte este 3 y 4 de diciembre, podremos seguir rehabilitando #TodosLosDías ❤️ pic.twitter.com/GNxfRwJO1i — Teletón Chile (@Teleton) December 4, 2021

“Hablo lo más parecido a Marcianeke”, dijo Miranda, riéndose una y otra vez de sus limitantes físicas.

Luego, indicó que “Kramer trae imitaciones, yo traigo limitaciones” y que “mi mamá decía que si no hacía todas las terapias no me iban a invitar a la Teletón. Don Francisco tenía la misma importancia que El Viejo Pascuero”.

Entonces, el comediante recibió los vítores del público. “Fue una meta estar acá, desde siempre”, manifestó con gran emoción al culminar su rutina.

Y terminó su participación con su polola Fran sobre el escenario, mientras Lucho Jara lo animaba a que sellaran su amor con un beso y en Twitter el cariño se multiplicaba.

Así, Lucho Miranda cumplió con creces su sueño de hacer reír en el escenario de la Teletón 2021, y se coronó como uno de los más aplaudidos de la primera jornada de la cruzada solidaria.