Francisca García-Huidobro sufrió violenta amenaza de hinchas de Everton en partido con la UC: “Muerta de susto”

Francisca García-Huidobro es una reconocida fanática de la UC. Y este sábado viajó hasta Viña del Mar para presenciar el decisivo partido de la escuadra cruzada con Everton.

Sin embargo, lo que partió como una tarde llena de ilusión y felicidad, ya que los cruzados pueden quedarse con el campeonato nacional, terminó de la peor forma.

Esto porque, cuando la animadora logró entrar al estadio Sausalito, tuvo un complejo encontrón con hinchas del equipo viñamarino.

Un hecho que la llamada Dama de Hierro relató en sus redes sociales y donde no sólo ella tuvo problemas, sino también su hijo Joaquín.

Francisca García-Huidobro y su miedo

Así, la Fran relató que la difícil situación que enfrentó cuando logró arribar a su asiento en el reciento futbolero.

“Les quería contar que me tuve que cambiar de asiento, nunca me había pasado. Me senté y un par, no un par, varios pares de hinchas de Everton, me amenazaron con sacarme la chucha cuando saliera del estadio”. relató.

La conductora agregó que “además de todos los epítetos que me dijeron, que le dijeron a mi hijo. Es fútbol”.

Luego, indicó que “no puede ser que yo en este momento esté muerta de susto de que me pase algo a la salida del estadio. Es fútbol, en serio”.

De esta forma, Francisca García-Huidobro dejó entrever el temor que sentía por ella y su retoño en el momento que tuviesen que desalojar Sausalito. ¡Qué miedo!, ¿no?