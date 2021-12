“Déjame ser hocicón”: Pancho Saavedra expuso amor platónico de Jorge Zabaleta en plena Teletón

A eso de las 09:30 de la mañana, Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta se tomaron las pantallas de la Teletón, realizando una intervención en la cual se subieron a un auto, y se dispusieron a ir a la museotón, instancia en la que se exponen las obras que realizaron los niños durante el año.

El momento comenzó cuando el actor bromeó a su amigo, preguntándole si es que deseaba que pasaran a comprar algo que lo ayudara con la caída del pelo.

“¡Ridículo, a mí no se me está cayendo el pelo! ¡No me digas que se me está cayendo el pelo!”, replicó el conductor de Lugares que hablan.

En ese momento, los comunicadores aprovecharon de referirse al reciente viaje que realizaron juntos al extranjero. “Te gusta bien poquitito el agua Zabaleta” aseveró Saavedra entre risas.

Jorge Zabaleta y su coqueta confesión

Durante la conversación, Pancho Saavedra aprovechó la instancia para enviarle un mensaje a Cecilia Bolocco, quien se encontraba en el estudio.

“Cecilia Bolocco, ¿te puedo decir algo? Jorge Zabaleta dijo que eras su amor imposible”, explicó

“¡Déjame ser hocicón!”, contestó entre risas Saavedra.

“No, no me molesten a mi Jorgito. Lo que pasa es que nos conocemos hace muchos años, ¿cómo va a estar enamorado?” dijo Cecilia al escuchar confesión.

“Él está como quiere, digámoslo“, afirmó por otro lado su hermana, Diana Bolocco, quien también estaba en el estudio.

La ex Miss Universo respondió que “yo lo adoro, pero es un cariño de amistad…”.

“Es un amor platónico no más”, concluyó Diana, quien posteriormente se refirió a su relación con Martín Cárcamo, y cómo es que “se quieren…a veces”.