Daniela Nicolás reveló desconocido romance con galán de teleseries: “Ni mi mamá sabía”

Nadie sabía públicamente de su romance. Sin embargo, Martín Cárcamo echó al agua a Daniela Nicolás sobre un desconocido affaire que la blonda vivió mientras trabajaba en Canal 13.

Todo pasó porque la actriz visitó Los 5 Mandamientos junto a Daniel Valenzuela. Y ahí, el rubio natural no encontró nada mejor que preguntarle sobre su impensable pololeo con un galán de teleseries.

“Estaba viviendo lo mismo en la vida y en la teleserie”, lanzó el conductor sobre el amor que la blonda vivió con el actor Hernán Contreras, con quien fue pareja en Mamá Mechona.

De hecho, el rostro de Canal 13 confirmó que, mientras ambos grababan escenas de romance y desamor en la ficción, ambos estaban protagonizando una verdadera historia de amor.

El pololeo de Daniela Nicolás y Hernán Contreras

“Estábamos juntos, sí, o sea, oficiales, pareja. Y de hecho, nos llevamos muy muy bien, por eso con el tiempo seguimos siendo amigos. Y na po’ Hernán venía de una relación, termina, empezamos a estar juntos y después él vuelve con su ex”, confesó la ex Miss Chile.

Una situación que le afectó bastante a la también maniquí, ya que mientras experimentaba ese complejo quiebre, en pantalla su personaje también terminaba con el del actor.

“En la misma época, en la que yo estaba sufriendo, en la que él no quería estar conmigo porque iba a volver con su ex, me empiezan a tocar todas esas escenas. Yo no sé si escuchaban mi vida privada o me habían puesto un micrófono en la casa, pero cosas que pasaban en mi casa aparecían en el guion. Impactante”, comentó.

Y manifestó que ese hecho fue terrible ya que fue como “terminar dos veces”, y que “ni mi mamá sabía” de su apasionada relación con el galán.

De esta forma, Daniela Nicolás reveló su desconocida relación con Hernán Contreras. Una que se había mantenido en tinieblas, hasta ahora.