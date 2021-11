¿Están juntos? Aseguran que Arturo Longton y Fran Undurraga habrían sido vistos en íntima situación

Se han visto de lo más cómplices en El Discípulo del Chef. Arturo Longton y Fran Undurraga han dejado claro lo bien que se llevan en el programa de CHV.

Los compañeros del equipo azul se han mostrado cariñosos y muy juntos, tanto que ya surgieron los rumores de un posible romance entre ambos.

Una sospecha que fue confirmada por Patricio Sotomayor, otro de los concursantes, quien reveló que los vio de lo más cercanos.

“Yo los vi en camarín ahí… bien cerca”, indicó, haciendo gestos con las manos para dar cuenta de lo amorosos que estaban en ese momento.

El periodista añadió que “esto es pelambre igual… Pareja confirmada a estas alturas, ya muy confirmada. Uno los mira así, y check, check, check. Confirmado”.

Longton, Undurraga y una escena de celos

En tanto, Bruno Zaretti, quien también compite en el espacio, alimentó aún más la idea de una posible relación.

“Yo los veo muy bien, el Arturo con la Fran puede que tengan onda ahí”, lanzó el bailarín de axé.

Y luego, agregó que incluso habría visto a Longton un poco complicado de que a él le tocase trabajar con la modelo.

“El compadre sabe que solamente buena onda y si resulta algo también… ella es soltera y yo también, entonces no hay que ponerse celoso“, advirtió Zaretti.

Finalmente, sin desmentir ni confirmar su vínculo con Undurraga, Arturo Longton manifestó que “la leyenda no se pone celoso de nadie… no, me carga cuando los hueones hablan en tercera persona”.