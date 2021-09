Fran Undurraga causó gran preocupación por foto: “Jamás pondría en riesgo mi salud”

Fran Undurraga siempre está compartiendo contenido en su cuenta de Instagram, donde la mayor parte de las veces sus fanáticos aplauden sus sensuales instantáneas.

Sin embargo, esto no pasó en una de sus últimas publicaciones, cuando al subir una foto en una playa mexicana lo que más causó fue preocupación.

Esto porque varios se fijaron en lo delgada que se veía con su bikini animal print. Muy lejos de las curvas con las que la modelo fue conocida hace algunos años.

Por eso, algunos de sus seguidores de inmediato le empezaron a hacer comentarios. “Muy flaca”, “Estás muy delgada”, “Te ves más hermosa con más kilitos”, “Tu belleza natural se está perdiendo” y “No vayas al límite”, fueron parte de los posteos.

La respuesta de Fran Undurraga

Ante esto, la modelo decidió sacar la voz. Y subió una nueva imagen con el mismo look en la misma playa de Riviera Maya.

“Pa que no se asusten mi gente maravillosa, NO, no tengo anorexia ni ningún tipo de enfermedad alimentaria. En esta foto se ve toda la carnita! Es más, hasta he subido de peso, porque NO me restrinjo absolutamente en nada”, indicó.

Y agregó que “hay posiciones en las fotos que te hacen lucir mucho más delgada, pero no por eso vamos a hacer acusaciones tan graves como que una persona es ‘anoréxica’, con eso no se juega!!! Jamás pondría en riesgo mi salud, nunca sacrificaría el ‘ser’ por el ‘parecer'”.

De esta forma, Fran Undurraga enfrentó los comentarios y se defendió de quienes creen que ha perdido su voluptuosidad.