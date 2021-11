“Como soy más tonta, explíqueme”: Así respondió Monse Álvarez al brutal ninguneo en vivo de Johannes Kaiser

No se quedó callada. Monse Álvarez tuvo una tensa discusión con el recién electo diputado Johannes Kaiser en el matinal Contigo en la Mañana.

Todo partió por unas declaraciones donde el miembro del partido republicano cuestionaba el voto femenino.

Una situación que fue abordada en el programa de CHV, donde la periodista le preguntó por qué había hecho estas declaraciones.

“No, pero si usted no es capaz de entender el sarcasmo le regalo un detector”, le respondió Kaiser a lo que Álvarez lo frenó en seco: “No me hable así”.

Monse Álvarez con todo

Luego, el diputado no encontró nada mejor que leerle la definición de sarcasmo, situación que indignó a los televidentes, que catalogaron el hecho de mansplaining: cuando un hombre le explica algo a una mujer obviando que tiene conocimiento de aquello. O sin que se lo haya pedido.

“No me quiero poner así. Pero, ¿por qué me trata de esta forma? Yo le digo: soy mucho más tonta que Julio, por eso no entiendo nada”, le contesto Monse con ironía, pero evidentemente molesta.

Tanto que luego le dijo “¿Sabe qué? si me tontea, eso es descalificar al adversario de una manera super vil”.

Esto brutal. Johannes Káiser, dip electo del partido patriota ningunea en vivo a Monse Álvarez en #ContigoCHV un acto de machismo intolerable para nuestros tiempos. Bien por @alvarez_monse por no dejarlo pasar. pic.twitter.com/qbDmq9Rv9s — Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) November 23, 2021

De esta forma, Monse Álvarez no se quedó callada ante la evidente actitud machista de Kaiser hacia ella. ¿Qué les pareció este encontrón?