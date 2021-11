Marcela Vacarezza criticó duramente a Franco Parisi por no viajar a Chile: “Impresentable”

Siempre habla de la contingencia. Marcela Vacarezza es una activa usuaria de Twitter, donde siempre está expresando su opinión respecto a temas políticos y sociales del país.

Esto le ha valido varias críticas. Sin embargo, la esposa de Rafael Araneda no ha dejado de hacerlo, pese a los haters.

Por eso ahora una vez más la psicóloga decidió emitir su juicio respecto a un polémico tema que inquieta a los chilenos: la llegada de Franco Parisi al país.

Sobre todo luego de que el candidato a La Moneda confirmó que no vendrá a Chile antes de las elecciones, debido a su contagio de Covid-19.

Vacarezza versus Parisi

Por eso, la furia contra el postulante del Partido de la Gente se desató en redes sociales, donde varios encontraron insólito el hecho.

Vacarezza fue una de las que alzó la voz, criticando duramente al político. “Lo de Parisi ya es impresentable”, manifestó.

Y agregó que “lo peor es que pone en evidencia que los requisitos para presentarse a candidato presidencial en Chile son ínfimos”.

Lo de Parisi ya es impresentable. Y lo peor es que pone en evidencia que los requisitos para presentarse a candidato presidencial de Chile son ínfimos. De verdad hay alguien que vote por él? Leo sus razones. — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) November 11, 2021

Luego, le planteó una interrogante a sus seguidores. “¿De verdad hay alguien que vote por él? Leo sus razones”, indicó.

El candidato le respondió: “Marcela Vacarezza pregunta si hay gente que vota por nosotros y pregunta razones. Vamos a contarle con respeto todas nuestras propuestas. Marcela, la última vez fueron casi 700 mil personas, hoy seremos muchos más. Por favor respeto a la gente, no nos ningunees”.

Ante esto, la blonda no se quedó callada y le expresó “no lo ninguneo. Digo que me parece impresentable que pueda presentarse a candidato presidencial una persona que no viva en el país, que no ha estado presente en el país y que no va estar incluso el día de las elecciones. ¿Curioso por lo menos o no?”.

No lo ninguneo. Digo que me parece impresentable que pueda presentarse a candidato presidencial una persona que no viva en el país, que no ha estado presente en el país y que no va estar incluso el día de las elecciones. Curioso por lo menos o no? https://t.co/WMuLg4h8fb — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) November 11, 2021

De esta forma, Marcela Vacarezza se instaló una vez en la polémica, dejando claro que no le gusta para nada el candidato a La Moneda. ¿Y a ustedes?