El escándalo de infidelidad que indignó a Faloon Larraguibel: “Querer cagarle la vida a una persona es demasiada maldad”

Faloon Larraguibel se indignó. Es que durante la tarde del martes varios comenzaron a nombrarla en redes sociales luego de que una conocida tiktoker revelara que su marido, Jean Paul Pineda, la había joteado.

Resulta que la joven denominada Valu.Balu en esa red social, subió el registro de una conversación donde el futbolista se había contactado con ella.

“Si no fuera comprometido, haría lo que sea por conocerte”, fue el mensaje del jugador, a lo que ella respondió “estás comprometido”.

Jean Paul hizo oídos sordos y admitió que “no me gusta mentir. Pero si fuera secreto conocernos lo haría feliz”.

Entonces, la joven le dijo: “Respeta a tu esposa cul… tienes la media mina”, aludiendo a la ex Yingo.

El cahuin de la Faloon y el infiel culiao de pareja que tiene: pic.twitter.com/sh5o1eV2bF — 𝐁𝐚𝐫𝐛𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 🦦 (@BarbraPardo_) November 10, 2021

La furia de Faloon Larraguibel

Así, tras esto, Faloon decidió expresarse en su cuenta de Instagram. Y lo hizo con un enfurecido mensaje para sus seguidores.

“En serio hay tanta gente preocupada por mí? De verdad lo agradezco infinitamente. Pero querer cagarle la vida a una persona es demasiada maldad”, indicó.

La animadora de Zona Latina manifestó que “yo no tengo por qué dar explicaciones a nadie de mis decisiones”.

Y señaló que “para que no me sigan tapando con mensajes las niñitas, un consejo para ellas, sean más observadoras, no se queden con lo primero que ven. Esa foto que yo tenía es de hace mas o menos dos años”.

Faloon manifestó que “si tuve o no problemas con mi marido y lo superamos, es problema mío y yo decido que hago con mi vida porque es mi vida y la vivo como quiero. Y me amo más que la cresta. Qué envidia provoca ver a las personas felices, cuático”.

Finalmente, la blonda aclaró así que esto podría haber pasado hace bastante tiempo, cuando de hecho hace algunos meses estuvo distanciada de Pineda.

Por eso, Faloon Larraguibel cerró con un serio “van a tener que aguantarse no más porque más estupenda y más feliz me van a ver”.