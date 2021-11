Daniella Durán la hizo: Ex de Arturo Vidal es la última confirmada para nueva temporada de The Covers

Daniella Durán vino a Chile porque, según adelantó en varios live, tenía varios proyectos. Y este viernes, Mega confirmó que la joven será parte nada menos que de The Covers 2.

La ex de Arturo Vidal se suma así a la nueva temporada del programa de imitadores, información oficial entregada por la estación de Vicuña Mackenna.

Así, la colombiana se unirá a personajes como el meteorólogo Jaime Leyton, actrices como Antonella Ríos, Camila López y Carmen Gloria Bresky y cantantes como Coni Lewin, Emilia Dides y Yoan Amor.

En total serán 56 famosos que se la jugarán por caracterizar a algún artista famoso en el espacio que prepara su gran final para el próximo domingo 7 de noviembre.

Daniella Durán y la cantante a la que imitará en The Covers 2

En tanto, la periodista Cecilia Gutiérrez filtró más datos respecto a la participación de la joven periodista en el espacio de Mega.

Y, en sus historias de Instagram, no sólo confirmó su nombre, sino que aseguró que ya se sabía a quién emularía.

Gutiérrez manifestó que “en Televisa, México, supieron que será Gloria Trevi y la contactaron para que participe de una serie biográfica de la cantante, para que la interprete en su juventud, ya que se parece en su voz y físico”.

De esta forma, Daniella Durán no sólo vendría a hacer carrera a Chile a The Covers 2, sino que además podría dar el gran salto a tierras aztecas, dejando completamente atrás el romance con Arturo Vidal por el que se hizo conocida y que no terminó de la mejor forma.