Pampita rompió en un angustioso llanto en la televisión argentina: “No doy más”

Se largó a llorar con todo. Pampita no aguantó más y rompió en llanto en su reality, colapsada y agotada entre su trabajo, vida y demases.

Resulta que en el cuarto capítulo del programa, donde las cámaras siguen su vida pública y privada, la modelo se largó a llorar antes de una sesión de fotos.

“Hay algo que pasa con mi cansancio y es que es acumulativo. No doy más. Llego a un lugar a la una de la tarde en donde sé que tengo que estar doce horas de corrido y trabajando sin parar”, confesó entre sollozos.

Y agregó que “es una sensación de ‘no puedo más’”, dejando claro que estaba más que colapsada con sus múltiples labores diarias.

Pampita y su pena

La maniquí confesó frente a las cámaras que “no dormí nada la noche anterior. Ya los pies no me dan más, tengo ojeras, estoy agotada, quiero dormir, estoy recontra embarazada… Y me bajó como una presión cuando llegué”.

Recordemos que estos capítulos fueron registrados efectivamente cuando Pampita todavía no tenía a Ana, su primogénita con Roberto García Moritán.

La ex de Benjamín Vicuña explicó un poco más calmada que “soy muy de llorar en camarines, mi equipo lo sabe. Pero como que uno llora, descarga, recicla y empieza de nuevo. La profesión es así: uno es humano, de carne y hueso, pero se quiebra y continúa”.

De esta forma, Pampita sigue mostrándose lo más real y honesta posible en su reality, que ha tenido gran recepción por parte de sus fanáticos, que agradecen verla lejos de las luces y en una faceta mucho más real.