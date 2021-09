Pampita destrozó a Benjamín Vicuña por su affaire con Luciana Salazar: Lo habría tratado de “personaje”

Pampita se cansó. Y ya no quiere responder más por la vida amorosa de Benjamín Vicuña, padre de cuatro de sus hijos.

Es que cada vez que pasa algo con el actor, los programas argentinos acuden donde la maniquí, que hace rato dejó atrás su relación con el chileno.

Y ahora, apenas se supo del affaire que el actor habría tenido con Luciana Salazar, con quien se le vio acaramelado en un restaurante, las cámaras de inmediato se volcaron a la modelo.

Sin embargo, por primera vez, Pampita no respondió con su amabilidad de siempre. Y se mostró harta de que le preguntaran por su ex.

La molestia de Pampita

“No me pregunten más, por favor, no me pregunten a mí nada de ese personaje“, habría lanzado la trasandina ante los micrófonos de Los Ángeles de la Mañana.

Y agregó que “saben que no hablo hace un montón y no voy a hablar tampoco. No son mis temas”.

Pero esto no fue lo único que le tocó a la ex de Vicuña: Además tuvo que enfrentarse cara a cara con Salazar en La Academia, donde es jurado y donde le preguntaron a la rubia por su vinculación con el chileno tras el festejo que compartieron el pasado viernes.

“No lo conocía, sí lo vi en la fiesta, pero no lo conocía de antes”, se hizo la desentendida la blonda, ante los ojos de la ex del actor, que no pudo disimular su cara.

De esta forma, Pampita se cansó. Y dejó claro que ya no quiere saber nada más sobre los romances de Benjamín Vicuña, pasado que tiene más que enterrado.