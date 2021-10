Filtran carta que Mauro Icardi le envió a Wanda Nara para que lo “perdonara”: sacó ronchas en Twitter

Se supone que es una carta de reconciliación. Pero si uno lee bien la misiva que Mauro Icardi le envió a Wanda Nara, en plena crisis por su supuesta infidelidad, termina observando varios reclamos que el jugador hace respecto a su relación con la empresaria.

Sin embargo, pese a esto, sus frases funcionaron. Y el futbolista evitó que la rubia hiciera efectivo el divorcio tras su intercambio de chats coquetos con China Suárez.

No obstante, las palabras usadas por el argentino hacen ruido. Y no sólo dejan entrever una gran crisis en su pareja, sino que además reconoce la “equivocación” que cometió al vincularse con la ex de Benjamín Vicuña.

“Una vez más te demostré las cosas como te las digo, nunca te mentí ni te inventé nada. Solamente tuve un error de pelotudo“, parte la carta mea culpa de Icardi.

El deportista agregó que “te estás equivocando y mucho, y no te das cuenta. Lo único que querés es divorciarte. Espero que lo disfrutes, no soy una persona de mierda. Soy una persona de bien y me entregué completamente a vos desde el día que empezamos”.

El desahogo de Mauro Icardi

Así, en medio de frases que intentan enmendar su desliz y hacer ver a Wanda que no pueden echar todo por la borda, Mauro hace varios reclamos.

“No me interesa lo material, eso te lo entregué todo a vos. Siendo millonario me visto en H&M y ropa de Amazon para que te des una idea… A raíz de todo esto no puedo seguir aguantando tus malos tratos. Yo no soy una mierda y no me lo merezco. Espero que con todo lo material que querías seas feliz, ya lo tenés en tu poder”, expresó.

Y añadió que “ahora querés la joda, escribirte con tipos, un futbolista. Espero que sea el uno por ciento de lo que fui yo con vos. Y que arruinaste todo por un chat de m…, un chat que no significaba nada para mí. Un chat por el cual estás ciega y no podés ver más allá del teléfono, en el cual lo único que haces es mirar pelo… y mandar data a la prensa. Nunca me lo hubiera esperado”.

Finalmente, Mauro Icardi cambia el tono. Y en su conclusión, le lanzó la frase que habría hecho cambiar de opinión a Wanda Nara, según ella misma reveló en un registro de Instagram: “perdón por ser la mierda que fui y perder todo por un error. Espero que seas feliz, te lo mereces, y si no es a mi lado que encuentres dónde serlo”.

Twitter impactado

Tras la filtración de la carta, realizada por la periodista Yanina Latorre en el programa Los Ángeles de la Mañana, varios quedaron impactados en redes sociales.

Sobre todo porque algunos no podían creer que con este texto Wanda había echado pie atrás de su divorcio.

“Es lo más manipulador que leí. No existe un ‘te amo’, ‘perdón’, ‘estoy arrepentido’, ‘te pido disculpas sinceras por lo que tuviste que pasar’, ‘me hago cargo de mi error’. Y para Wanda fue la mejor carta que le escribieron en su vida. Hermana salí corriendo de ahí”, fue uno de los posteos que le dedicaron.

De esta forma, los cibernautas no le creyeron nada a Mauro Icardi. Y criticaron a Wanda Nara por perdonarlo, frente a una misiva donde finalmente la culpaba más a ella antes que intentar remediar la situación. ¿Qué les pareció?