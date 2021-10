El complejo trastorno bucal que sufre Cecilia Bolocco: confesó que se hizo “pedazos los dientes”

Todos pensaron que se había puesto frenillos. De hecho, la misma Cecilia Bolocco lo reveló en un Live de Instagram.

Sin embargo, con el corre de las horas, la misma animadora contó que no era éste el procedimiento que se había hecho en su boca, sino uno que tenía que ver con una patología mucho más compleja.

La exfigura de Canal 13 confesó que sufre hace tiempo un serio bruxismo, que la llevó a usar un plano de relajación.

“Abarca hasta el paladar, que es parte del tratamiento de rehabilitación oral que estoy haciendo y que consiste en modificar mi mordida para no seguir haciéndome pedazos los dientes con el bruxismo”, reveló la rubia a LUN.

Cecilia Bolocco perdió un diente

Bolocco manifestó que “en las mañanas me costaba mucho abrir la boca, me costaba hablar y no podía tomarme ni mi café”.

Y que incluso perdió una pieza dental. “Esto también provocó que se me trizara una muela al dormir”, señaló.

La conductora expresó que “despertaba con dolor de cabeza, en el cuello, en las cervicales; yo creo que ahí se iba toda la tensión. Se me desprogramó la mordida a causa del bruxismo porque mis pobres dientes en la noche trataban de encontrar su mordida”.

Por eso, la ex Miss Universo deberá usar un buen tiempo el plano. “El dentista me tiene con una plaquita en los dientes de arriba que tengo que usar por cuatro meses. Lo que hace esto es modificar mi mordida, esto va a centrarla y va a terminar con los dolores”, concluyó Cecilia Bolocco.