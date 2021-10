Gala Caldirola cumpleañera: se hizo intervención en su rostro y hasta Mauricio Isla la saludó

Gala Caldirola está de cumpleaños. Y, para festejarlo, no encontró nada mejor que hacerse una llamativa intervención en su rostro.

La española decidió que era tiempo de embellecer su cara. Y lo hizo nada menos que con un piercing en su nariz.

“Si ya he parido puedo con lo que sea”, dijo en un divertido registro donde mostró cómo se ponía su nueva joya.

Y agregó que “no fue tan terrible como pensaba, no me dolió tanto, así que me encantó. Me encanta, hacía tiempo que me lo quería hacer y me decidí”.

Gala, ultra festejada

La modelo comenzó así sus celebraciones de sus 29 años. Un día donde su familia y su amigo Suro Solar la regalonearon con todo.

Y donde también uno de sus amores la festejó en redes sociales, Sí, porque Mauricio Isla, de quien se separó a principios de año, también la homenajeó públicamente.

“Feliz cumpleaños, Gala. Que tengas un hermoso día. Que lo pases increíble con tu familia y amigos. Eres una tremenda madre, mujer y persona”, le dijo el futbolista, que la noche del jueves festejó con todo el triunfo de La Roja.

Y ella respondió: “Gracias, Mauricio. En la distancia también te felicito por tu merecido éxito”.

La ex Discípulo del Chef manifestó amorosa: “que jamás se pierda el respeto que nos tenemos por encima de cualquier cosa”.

Así, Gala Caldirola se dedicó a disfrutar de su cumpleaños feliz, rodeada de buena onda, con un nuevo accesorio y también con la calma de llevarse bien con su ex y padre de su hija, Luz Elif.