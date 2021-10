¡Villanos románticos! Twitter colapsó con el apasionado beso de los nuevos malvados de Verdades Ocultas

Lo habían adelantado en el avance del capítulo de este miércoles: Verdades Ocultas revelaría la verdadera relación entre Mateo (Cristián Carvajal) y Gaspar (Cristián Arriagada).

Una relación que sorprendió a los fanáticos, cuando se dieron cuenta que el vínculo que unía a estos dos nuevos personajes era nada menos que romántico.

Por eso, las escenas del último episodio se convirtieron en todo un shock para los televidentes, cuando vieron frente a sus ojos el beso entre ambos.

Un ósculo que más encima fue con todo, ya que duró varios minutos y fue bastante apasionado, dejando impactados a los televidentes que ya no saben qué otro giro le darán a la trama los guionistas.

El beso más comentado de Verdades Ocultas

Así, la escena que mostró a Mateo agarrando del cuello a Gaspar y plantándole el urgente beso luego de atropellar a Martina, quien supuestamente era el interés amoroso del segundo, también trajo revelaciones.

Es que el malvado hijo de la fallecida Eliana le reveló a su amado sus maquiavélicos planes, lo que ya los coronó como los nuevos villanos románticos de la historia.

“Martina es solo el comienzo. Y no me mires con esa cara. Yo sé que tú también sientes el mismo odio que yo. Tú y yo compartimos una historia. Y así como tú me estás ayudando a vengarme del infeliz que mató a mi mamá, yo después lo haré con el maldito que violó a la tuya. Juntos, vamos a hacer justicia. Juntos”, le dijo, dejando claro que también irán por Diego (Felipe Castro).

De esta forma, Twitter enloqueció con el ósculo y lo que se viene en la séptima temporada y final de la telenovela que lleva cuatro años al aire. E incluso varios recordaron el fallido romance entre Nicolás (Emilio Edwards) y Tomás (Matías Oviedo), que no se concretó como éste.

WNN ME ESPERABA DE TODO EN ESTA TELESERIE, PERO NUNCA PENSÉ EN ESTO ÑZMDKHWJ #VerdadesOcultas pic.twitter.com/Gv3X0gYtgz — 𝘔𝘰𝘯𝘪 𝘤𝘶𝘭𝘪𝘢𝘰 ☁️ ! JIMTOBER 🐣 (@Namuugomita) October 13, 2021

Yo sigo sin entender como esta teleserie pasó de dos hermanas separadas por su mamá a venganza, reencarnación, poliamor y psicopatas #VerdadesOcultas pic.twitter.com/Wj0abiym07 — cata ^-^ mimi day!🐥 (@pouffjimin) October 13, 2021

Nunca lo hubiera imaginado 😁😁 tanto quise beso de tontomas y nico y me dieron esto 🙄😒 #VerdadesOcultas pic.twitter.com/c2lEx5yUMC — Kelly (@KellyHorna) October 13, 2021

Cristian Arriagada besándose con otro hombre en una teleserie #VerdadesOcultas pic.twitter.com/8ogq8HjoU6 — diego (@dreamerxniss) October 13, 2021

Nico mirando con desilusión, ya que hace 25 años los guionistas únicamente dejaron lo suyo en un sueño… La audacia 😅😂🤣#VerdadesOcultas pic.twitter.com/H4XCLHyD1g — ꪖꪀᦔ𝕣ꫀꪖ 🌻🍃🍃🦋 (@_Andrea_Belen_) October 13, 2021

¿Con qué otro giro nos sorprenderán de cara a la recta final los guionistas de Verdades Ocultas? Acá, al menos, no nos perderemos ni un capítulo para ver sus retorcidas ideas.