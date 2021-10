El giro más inesperado de la última temporada de Verdades Ocultas: dejó a los televidentes en shock

Quedaron en shock. Los fanáticos de Verdades Ocultas no daban crédito al avance del capítulo de este martes, uno de los que dio el pie al inicio de la séptima temporada y final.

Es que varios hechos han convulsionado a los habitantes del pasaje en la teleserie. Y mientras Eliana murió a manos de Cristomasito, a Martina (Camila Hirane) la atropellaron afuera del lugar, en una dramática escena.

De hecho, la joven quedó tirada en medio de la calle mientras Gaspar, su supuesto amor, miraba desde lejos sin hacer nada, indignando a los televidentes.

Lo que nadie esperaba era la razón de por qué Gaspar quedó tan inmóvil. Y eso se dilucidó en el adelanto del episodio, hecho que dejó a varios impactados.

Así, en las escenas se ve como Mateo (Cristián Carvajal) llega a la oficina de Gaspar, diciéndole que hizo un muy buen trabajo, que siguen siendo socios después de tanto tiempo.

Entonces, se ve un acercamiento amoroso de ambos, lo que indicaría que podrían ser pareja y todas sus relaciones en la teleserie sólo una pantalla.

Una situación que hizo que varios se preguntaran cuán retorcidos podían ser los guionistas con estos giros tan extraños en la trama.

Me he perdido dos cap y salen con que estos dos tienen algo 🤯🤯🤯 ya no se con que saldrán estos guionistas 😂#VerdadesOcultas pic.twitter.com/9XYRI5Jgui

— Kamila Alfaro (@KamilaAlfaro2) October 12, 2021