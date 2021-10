Eduardo Fuentes confesó cómo debe convencer a su esposa para que le permita comprar aparatos de música

Eduardo Fuentes ha reconocido en diversas oportunidades que siempre le han gustado los equipos musicales, sin embargo, hace algunos años sufrió un robo, y desertó de su colección.

Si bien el miedo de perder sus inversiones seguía latente, el periodista se reencontró co su hobby y hoy tiene dos aparatos para poder escuchar música, uno vintage y otro más moderno. Bajo este escenario, Fuentes reconoció a LUN que no se trata de llegar y comprar, pues los artefactos deben contar con la aprobación de su esposa, Andree Burgat.

“Yo partí con un Marantz antiguo que estaba bien pal gato. Lo vendí, compré otro y después otro. Este que tengo ahora, un amplificador integrado marca Synthesis modelo Roma 96DC a tubos, llegó después del séptimo cambio” partió contando al medio citado.

Asimismo Eduardo agregó que “es mi gran hobby e invierto ahí, pero estoy empecinado en que mi hija, Alma, disfrute de la música“.

La forma en la que Eduardo Fuentes convence a su señora de adquirir más equipos musicales

“Yo le digo a mi mujer: ‘El día que me muera no vendas los equipos al precio que te dije que los compre’. Esa es la primera gran máxima” comentó riendo durante la entrevista. “Mientras no tenga que sacar a Alma de la isapre para darme un gusto, ella lo entiende perfectamente. Es mi gran lujo, sentarme en mi sala donde trabajo y escuchar música” agregó.

Bajo este contexto, el presentador de televisión reveló una anécdota, en la que tuvo que esconder uno de los equipos de su esposa.

“Unos parlantes gigantes, Victor, antiguos, los fui a comprar, me los traje y cuando entro veo que no está Andree. Tenía que subirlos al segundo piso y justo en el estar estaba ella con mi hija y me ven con esta tremenda caja en la espalda. Le dije ‘después te explico’. Le puse Roxette, que le gusta a ella y le doré la píldora por ahí, pero eran muy grandes y ella sentía que eran feos estéticamente. Después me vendieron unos JBL que amo son más pequeños, pero son más bonitos y le encantaron”.

¿Derecho a veto u opinión?

Según lo que confesó el conductor de Abrazo de gol, su esposa no tiene derecho a veto, “pero en el fondo, si me lo veta, igual voy a terminar vetándolo”.