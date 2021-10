“Ahora no me puedo mover”: El hilarante relato de Denise Rosenthal sobre un día deportivo junto a su madre

A través de su cuenta de TikTok, Denise Rosenthal sorprendió a sus seguidores tras contar hilarante historia que le ocurrió junto a su madre durante un día de deporte.

Según lo que reveló la cantante, todo se originó debido a que su progenitora la invitó a pasear en bicicleta. Sin embargo, lo que no esperaba, era la distancia que terminaron por recorrer.

“Todo comenzó así, yo súper ciclista mi mamá se encargó de disfrazarme de supuesta ciclista. Un paseo con mi mami en bici yo dije“, inició explicando la intérprete de Tiene Sabor.

“Y bueno llegamos hasta El Toyo, lo que no se sabe, es que la bici venía mala. El disco 1 no pasaba, mi cambio menor fue 2 y 1, más encima era una montan“, explicaba la cantante mientras de vez en cuando mostraba a su madre entre risas.

Bajo este contexto Rosenthal indicó que “mientras la reina iba ahí volando en su bici”, refiriéndose a su madre, quien según lo que detalla ella misma “tiene experiencia la señora“.

Junto con el testimonio, la exprotagonista de El Diario de Feña aprovechó de compartir algunas imágenes del paseo, en las cuales se puede ver a su madre disfrutando de la aventura. Si bien se puede ver que ambas pasaron un gran momento, Rosenthal no demoró en recriminar con humor, lo exhausta que quedó.

“Ahora ni me puedo mover, no me puedo mover“, decía entre risas mientras mostraba un video en el que su mamá se encuentra le hace masajes en las piernas.

Revisa acá el hilarante vídeo de Denise Rosenthal a continuación: