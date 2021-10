Selena Gómez y Chris Evans: Redes sociales “enloquecen” por rumores de romance entre los artistas

El rumor de un posible romance entre Selena Gómez y Chris Evans ha sacudido a las redes sociales durante estas últimas horas.

Todo comenzó cuando la cantante de 29 años y el actor de 40 años fueron vistos saliendo de un mismo restaurant con una pequeña diferencia de tiempo.

En las imágenes, que fueron tomadas por paparazzis y posteriormente difundidas en las plataformas sociales, se ve a ambos afuera del local usando gafas y subiendo a un automóvil en distintos tiempo.

De la misma forma, los selenators (fandom de la cantante de 29 años) notaron de inmediato que Chris Evans y Selena Gómez comenzaron a seguirse en Instagram hace algunos días.

Esta información se sumó a otra que se gestó a inicios de este mes, cuando se vio a ambos saliendo del mismo estudio de cine en Los Angeles (Californai, Estados Unidos), lo que algunos internautas interpretaron como un trabajo cinematográfico en conjunto.

EXCLUSIVE: Chris Evans and Selena Gomez seen leaving the same studio in LA (Oct.1st). Rumours are that the two superstars are working together in an upcoming film after they started following eachother on Instagram. pic.twitter.com/9d0Qx22ZKS

— paro (@selenasadios) October 1, 2021