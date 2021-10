“Me tocó el nervio óptico”: Beto Cuevas reveló incómoda cita de Tinder en la que lo golpearon

Durante la transmisión del segundo capítulo del programa de Mega, Pecados Digitales, Beto Cuevas sorprendió con particular historia sobre una cita que tuvo en Estados Unidos.

Durante la dinámica de revisar celulares, Cuevas reveló que en algún momento utilizó la aplicación de citas, Tinder, situación que propició un incómodo momento con una mujer norteamericana.

“Me salió una vez una chica en Estados Unidos, una gringa loca, me gustaba. Salimos a comer algo y luego fuimos a mi loft a tomar algo”, comenzó a contar el intérprete de El Duelo. “Empezamos a, como dirían en México, a cachondear, nos dimos unos besitos y todo eso“, agregó.

“De repente me empuja y me pega una cachetada en la cara y me tocó el nervio óptico y yo vi una luz azul, como en los monos animados vi estrellas y eso no lo acepté para nada”, dijo el cantante.

Con respecto al episodio de violencia, Beto aclaró que no avala la violencia, y que jamás golpearía a una mujer, pero que tampoco dejaría que lo golpearan a él. “Le dije, con mucho control, ‘por favor te voy a pedir que tomes tus cosas y te retires”, siguió contando.

Bajo este contexto, la animadora del espacio, Javiera Contador, consultó a Beto sobre posibles razones de la mujer para agredirlo, ante lo que Cuevas indicó que piensa que existen dos posibilidades.

“Una, un juego medio erótico que quería que yo también me pusiera violento, que eso es muy peligroso, porque si de repente tu entras en ese juego y dejas marcas, ella te puede demandar y al final te metes en un problema. Por último, pregúntame, si me gusta jugar así, y ahí nos entendemos” expresó.

Asimismo, el también diseñador indicó que la segunda razón para que la mujer lo golpeara, podría haber sido que ella “quería una excusa para ser violentada y demanda, que eso sucede a veces”.